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Общество31 июля 2021 9:39

В Ростове историческое здание выставили на торги за рубль

Дом Сариевых признан объектом культурного наследия
Михаил СТРИЖЕВ
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Сейчас дом находится в неудовлетворительном состоянии. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Сейчас дом находится в неудовлетворительном состоянии. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Департамент имущественно-земельных отношений выставил на торги доходный дом Сариевых на Большой Садовой. Информация об этом размещена на сайте администрации.

Здание выставили на торги одним лотом. Его начальная стоимость — 1 рубль. Будущего покупателя обяжут провести обследование и реконструкцию здания. Выполнить все работы нужно до 17 мая 20024 года.

Напомним, Дом Сариевых признан объектом культурного наследия. В ноябре 2020 года в здании произошел крупный пожар. Власти признали, что дом находится в неудовлетворительном состоянии, у него нет крыши, обрушилась лестница.