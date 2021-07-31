На нашествие пауков пожаловались жители микрорайона в Ростове-на-Дону

Фотографии насекомых опубликовали в соцсетях. Фото: vk.com/levencovka_news.

Жители микрорайона Левенцовский в Ростове-на-Дону пожаловались на нашествие паук. Такие сообщения стали появляться в социальных сетях.

Насекомых обнаружили возле дома на улице Еременко. По словам его жителей, они борются с насекомыми с прошлого года. Однако несмотря на все усилия, пауков стало еще больше. Так, за одну прогулку они наткнулись на семь пауков.

— Стоит ли предпринимать какие-то действия в связи с нашей находкой Слышали, что в Волгоградской области покусали эти крепыши кучу народа, у нас же эта проблема второй год, — беспокоятся ростовчане.

Пользователи соцсетей предположили, что пауки действительно могут быть опасны. Людям посоветовали обратиться в санэпидемстанцию.