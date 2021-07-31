Более 2 тысяч нарушений выявили общественном транспорте Ростова-на-Дону

В адрес перевозчиков направили претензии. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Департамент транспорта выявил 2 215 нарушений в работе общественного транспорта Ростова-на-Дону. Власти проводили мониторинг с 1 по 27 июля.

2 137 нарушений касались нарушения утвержденного расписания. В 54 случаях у проверяющих были претензии к техническому и санитарному состоянию автобусов. 14 единиц транспорта не соответствовали техническим характеристикам, которые заявлял перевозчик. 10 раз водители нарушали утвержденный маршрут.

— В адрес перевозчиков направлены претензии. Перевозчикам предписано принять срочные меры по надлежащему исполнению договорных обязательств, — говорится в сообщении.