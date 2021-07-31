Общество 31 июля 2021 21:24

Массовые отключения света в Ростове-на-Дону 2 – 6 августа 2021: какие дома останутся без электричества

Где и в какие дни пройдут массовые отключения света в Ростове-на-Дону 2 — 6 августа 2021