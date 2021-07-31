Массовые отключения света в Ростове-на-Дону 2 – 6 августа 2021: какие дома останутся без электричества

Отключения света пройдут в нескольких районах города.
Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Массовые отключения света в Ростове-на-Дону 2 – 6 августа 2021 анонсировали в «Донэнерго». Рассказываем, какие дома останутся без электричества на следующей неделе.
2 АВГУСТА
9.00 — 16.00
Ул. Социалистическая 85-97; пер. Семашко 23-27, 30-36; ул. Серафимовича 66-80, 77; ул. Темерницкая 50-54, 63-69; ул. Московская 55-57; просп. Шолохова 264/3; пер. Лётный 1
9.00 — 17.00
Ул. Буйнакская 28-36; пер. Кривошлыковский 12-44, 11-37; ул. Граненная 4-8
2 – 6 АВГУСТА
9.00 — 17.00
Ул. Татарская 22-50, 19-47; пер. Дербентский 1-11, 2-14; ул. 1-я Киргизская 114-124, 85-89; ул. 2-я Киргизская 84, 85; пер. Суржский 1-31, 2-36; пер. Клязьменский 1-33, 10-30; пер. Тверской 21-35, 26-36; пер. Ладожский 27-39, 26-34; пер. Свирский 23-31, 20-38; ул. Белорусская 113-145
3 АВГУСТА
9.00 — 16.00
Ул. Петровская 47, 52-78; просп. Кировский 26-36, 23 А,Б, 23-33; ул. Социалистическая 153; ул. Журавлева 29-31; просп. Богатяновский Спуск 27-31
9.00 — 17.00
Пер. Конотопский 1-5; ул. Вяземцева 50, 52, 52А; ул. Дундича 2-62, 1-67; ул. Конституционная 66-106, 63-103; ул. 20-летия Октября 72-114, 81-125; ул. Кемеровская 70-114, 65-109; ул. Калужская 82-126, 103-159; ул. Глинки 98-152, 95-153; ул. Мурманская 96-164, 91-153; ул. Камская 92-152, 101-167; ул. Волжская 110-156, 101-147; ул. Брестская 2-36; ул. 1-я Грамши 1-55, 2-66; ул. 2-я Грамши 35-91, 36-98; ул. Гончарова 2-38, 1-39; ул. Можайская 7-77; ул. 12 декабря 69-93, 94-118; ул. Физическая 9-11, 8-12; ул. Карбышева 9-35, 2-42; пер. Зимовниковский 2-12, 1-27; пер. Кузнецкий 1-51, 2-28; пер. Цокольный 1-5, 2-10; пер. Бойцовский 11-25, 28-40; ул. Войкова 180-182, 241-245; ул. Верхний Железнодорожный Проезд 39-65; ул. 1-я Круговая 86, 92; пер. Магнитный 5-15, 18-20; ул. Матросова 2-54, 3-47; ул. Минаева 19-21, 41-45; пер. Пограничный 1-3; ул. Портовая 245-315, 221, 263/76, 254-334; пер. Рабфаковский 1-11, 2-16; пер. Синявский 1-23, 2-24; пер. Туристский 1-19, 2-16; пер. Чичеренский 1-13, 2-18; ул. 2-я Володарского 156, 197-203, 215, 251; ул. Думчева 5, 5А, 6-8; ул. Кузнечная 248-338, 273-347; ул. Магнитогорская 176-196; пер. 1-й Поселковый 7А, 30; пер. 2-й Поселковый 11-13; пер. Салютина 13; ул. Губаревича 39-117, 46-106; пер. Квартальный 1-9, 2-16; ул. 5-я Кольцевая 2; ул. 6-я Кольцевая 9; пер. Кузбасский 1-7, 2-8; ул. Профсоюзная 91-119, 216-296; ул. Разина 2-54,3,9; пер. Силикатный 1-3,2-8; ул. Ясная 33, 35А
3 — 4 АВГУСТА
9.00 — 18.00
пер. Полесский 1-37, 2-20; Второй переулок 87-131, 72-134; ул. Дранко 1-15, 2-20; пер. Андижанский 1-33; пер. Верхоянский 11-29; ул. Белгородская 35-47; пер. Пятигорский 3-13, 2-10
9.00 — 17.00
Ул. Мечникова 140; пер. Соборный 81, 94Б; ул. Козлова 76
10.00 — 12.00
Ул. Дунаевского 1-19, 17, 25-27, 2-24, 27Б; просп. Стачки 20-26, 26/1; ул. Спартаковская 25, 20; ул. Сакко и Ванцетти 1-43; ул. Тренева 22
4 АВГУСТА
9.00 — 16.00
Ул. Лобачевского 1-43, 2-34; ул. Западная 52, 47, 47А; ул. Семипалатинская 1-17, 2-14; ул. Калининградская 41-51, 42-48; ул. Еременко 55-61; ул. Живописная 47
9.00 — 17.00
Просп. Буденновский 92; ул. Текучева 135, 137; пер. Соборный 79; просп. Шолохова 190-210; ул. Коммунаров 69-83, 1-11; ул. Кабардинская 1-49, 2-28; ул. Горсоветская 52; пер. Шахтинский 1-17, 2-16; пер. Егорлыкский 1-21, 2-22; пер. Осетинский 1-17, 2-22; пер. Кавказский 12; ул. 40-я линия 32-64, 5-31; ул. Школьная 30-58, 31-41; ул. Черевичкина 52-62; ул. Рябышева 58-66, 79-93; пер. Весёлый 7-9, 2-16; ул. Минераловодская 146; ул. Достоевского 1-7, 2-12; ул. Некрасовская 1-73, 4-76; ул. Писательская 1-5, 2-8; пер. Силикатный 1-25; ул. Скачкова 21-49, 26-30
5 АВГУСТА
9.00 — 16.00
Просп. Ворошиловский 29; ул. Станиславского 57-73, 92-106; пер. Семашко 21, 22-24; ул. Станиславского 71-83, 104-118; пер. Газетный 19-27, 20-32; ул. Московская 74-76; ул. Тургеневская 73-89, 66-78; просп. Мира 15А, 19, 12-24; ул. Инструментальная 23-49, 8-18; пер. Сборный 2-44; пер. Деревообделочный 1-15, 2-14; ул. Промышленная 42-54, 35-47; ул. Металлургическая 22-24; ул. Новая 23-27
9.00 — 17.00
Просп. Буденновский 90, 94; ул. Текучева 133; ул. Козлова, 74; ул. Каяльская 8-114; ул. Путевая 1-49; ул. 30-я линия 67, 69; ул. 32-я линия 83-93, 74-86; ул. 34-я линия 53-91, 64-94; пер. Кривошлыковский 18-20; ул. Вяземцева 1-9, 2-18; ул. Буйнакская 9-27, 12-26; ул. Кагальницкая 1-15, 2-14; ул. Собино 2-78, 3-79; пер. Рыбный 20-22
9.00 — 18.00
Пер. Полесский 29-87, 20-64; пер. Хабаровский 51-97, 30-84; ул. Турксибская 51-79, 36-72; ул. Мечникова 31А, 40, 40 А,Б, 82А, 72-108
6 АВГУСТА
9.00 — 17.00
Ул. Гусева 2-52, 53-105; ул. Депутатская 20; пер. Рыбный 15-19, 26-28; ул. Ставского 2-6; ул. Чебанова 16-20, 19-29