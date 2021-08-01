В Ростовской области пьяный водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП

Пешехода госпитализировали, но от полученных травм он скончался.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Каменске-Шахтинском водитель иномарки насмерть сбил пешехода. Происшествие случилось ночью 31 июля на улице Карла Маркса.
По предварительным данным, 29-летний водитель «Шкоды» сел за руль пьяный. На нерегулируемом пешеходном переходе он не уступил дорогу 43-летнему мужчине. Пешехода госпитализировали, но позже от тяжелых травм он скончался.
Сам же автомобилист скрылся с места происшествия. Однако позже его задержали и доставили в следственный отдел.
— Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.