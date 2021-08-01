В Ростовской области пьяный водитель насмерть сбил мужчину и скрылся с места ДТП

Пешехода госпитализировали, но от полученных травм он скончался. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Каменске-Шахтинском водитель иномарки насмерть сбил пешехода. Происшествие случилось ночью 31 июля на улице Карла Маркса.

По предварительным данным, 29-летний водитель «Шкоды» сел за руль пьяный. На нерегулируемом пешеходном переходе он не уступил дорогу 43-летнему мужчине. Пешехода госпитализировали, но позже от тяжелых травм он скончался.

Сам же автомобилист скрылся с места происшествия. Однако позже его задержали и доставили в следственный отдел.

— Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.