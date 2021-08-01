«Умная» остановка появится в центре Ростова-на-Дону

"Умная" остановка будет находиться на пересечении Садовой и Ворошиловского. Фото: администрация Ростова.

В центре Ростова-на-Дону поставят «умную» остановку. Об этом рассказала глава администрации Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, комплекс появится на пересечении улицы Садовой и проспекта Ворошиловского. Рабочие демонтировали старую остановку, планируется наладка и технический пуск новой.

— Подробнее о новшествах и технологических возможностях «умной остановки» расскажу позже. Сейчас лишь обращу ваше внимание, уважаемые ростовчане, что это первая остановка пилотного проекта, — прокомментировал Алексей Логвиненко.

Напомним, «умная» остановка — это технически оборудованный комплекс для комфортного ожидания транспорта. Обычно на таких остановках можно воспользоваться сенсорным табло маршрутов транспорта, бесплатным Wi-fi, а также подзарядить телефон.