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Общество1 августа 2021 12:00

В Ростовской области число заболевших коронавирусом перевалило за 110 тысяч

За сутки подтвердилось еще 429 случаев заражения
Михаил СТРИЖЕВ
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Жертвами ковида стали 27 жителей.

Жертвами ковида стали 27 жителей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области выявили еще 429 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии число заболевших достигло 110 055. Об этом сообщили в областном правительстве.

В больницах находятся 3 616 пациентов с коронавирусом. Состояние 45 оценивается как тяжелое — люди подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Новые заболевшие зарегистрированы в 55 городах и районах. Лидерами по приросту зараженных оказались Ростов — 167 случаев, Азовский район — 14 и Аксайский район — 14.

За сутки выздоровели 282 пациента. За весь период пандемии — 97 373 человека.

Подтвердилась смерть 27 зараженных. С начала пандемии жертвами ковида стали 5 222 человека.