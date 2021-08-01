В Ростовской области число заболевших коронавирусом перевалило за 110 тысяч

Жертвами ковида стали 27 жителей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области выявили еще 429 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии число заболевших достигло 110 055. Об этом сообщили в областном правительстве.

В больницах находятся 3 616 пациентов с коронавирусом. Состояние 45 оценивается как тяжелое — люди подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Новые заболевшие зарегистрированы в 55 городах и районах. Лидерами по приросту зараженных оказались Ростов — 167 случаев, Азовский район — 14 и Аксайский район — 14.

За сутки выздоровели 282 пациента. За весь период пандемии — 97 373 человека.

Подтвердилась смерть 27 зараженных. С начала пандемии жертвами ковида стали 5 222 человека.