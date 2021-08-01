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Общество1 августа 2021 12:30

37-летний мужчина скончался от коронавируса в Ростовской области

Кроме ковида пациент страдал от хронического заболевания
Михаил СТРИЖЕВ
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За сутки коронавирусом заразились еще 429 человек.

За сутки коронавирусом заразились еще 429 человек.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области еще 27 человек скончались от коронавируса. Последние данные о заболеваемости публикует правительство донского региона.

Среди жертв ковида 17 женщин в возрасте от 50 до 89 лет. Умерли 10 мужчин. Младшему из них было всего 37 лет, старшему 80. Уточняется, что кроме ковида все пациенты страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем.

Вылечились за сутки 282 пациента. С начала пандемии число выздоровевших достигло 97 373 человек.

Напомним, по данным на 1 августа, ковид подтвердился у 429 жителей Ростовской области. Общее число заболевших за все время достигло 110 055.