В Ростовской области 16-летний подросток на скутере сбил девушку

Водитель и пешеход получили травмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Алексеево-Лозновское в ростовской области 16-летний скутерист сбил пешехода. Авария произошла 31 июля около 23 часов.

Как рассказали в донской Госавтоинспекции, подросток ехал на скутере «Рейсер». В какой-то момент он не справился с управлением и в итоге наехал на пешехода — 23-летнюю девушку.

— В результате ДТП пострадали водитель скутера и пешеход, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что подросток ехал на скутере, будучи трезвым. Он также был в шлеме. При этом водительских прав он не получал.

В отношении мамы скутериста составили административный протокол. А материалы дела направили в службу ПДН.