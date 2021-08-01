В Ростовской области 16-летний подросток на скутере сбил девушку

Водитель и пешеход получили травмы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В селе Алексеево-Лозновское в ростовской области 16-летний скутерист сбил пешехода. Авария произошла 31 июля около 23 часов.
Как рассказали в донской Госавтоинспекции, подросток ехал на скутере «Рейсер». В какой-то момент он не справился с управлением и в итоге наехал на пешехода — 23-летнюю девушку.
— В результате ДТП пострадали водитель скутера и пешеход, — говорится в сообщении.
Выяснилось, что подросток ехал на скутере, будучи трезвым. Он также был в шлеме. При этом водительских прав он не получал.
В отношении мамы скутериста составили административный протокол. А материалы дела направили в службу ПДН.