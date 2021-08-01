«Два ножа в спину»: Алана Мамаева уличила подругу в романе с ее бывшем мужем-футболистом

Алана рассказала о своих подозрениях подписчикам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алана Мамаева снова рассказала в своем Instagram, как развиваются события после развода с футболистом. На этот раз девушка призналась, что столкнулась с еще одним предательством. Она заподозрила в романе с Павлом собственную подругу.

На своей странице Мамаева выложила видеообращение к той самой девушке. По словам Аланы, она доверяла подруге многие секреты, а та в свою очередь давала советы, например, порекомендовала адвоката.

— Ты знала, что он выгоняет нас из квартиры. Я тебе все рассказывала. И не надо говорить, что мы были не подруги. Ты реально в душу мне лезла.

Мамаева припомнила и то, что Павел якобы отказался от ее сына от первого брака. Хотя раньше, как утверждает Алана, называл его сыном и хотел усыновить. Она уверена, что так же бывший муж может поступить и с «новой пассией».

Девушка была настолько обескуражена, что заплакала прямо во время записи обращения.

— Два ножа в спину сразу. Как так вообще можно себя вести? У меня не укладывается в голове. Сорри за слезы, просто это настолько больно, — не смогла сдержать эмоций Алана.

Ранее Мамаева опубликовала письмо экс-мужа из «Бутырки». Судя по опубликованному тексту, два года назад футболист обещал никогда больше не изменять супруге. Алана назвала послание «письмом от предателя»