Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

Машина съехала с дороги и перевернулась. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Авария произошла на трассе Кашары — Милютинская — Морозовск 1 августа.

Около шести часов утра водитель «Лады Приоры» ехал из Дагестана в Тулу. По словам автомобилиста, он уснул за рулем и потерял управление. В итоге машина съехала с дороги и опрокинулась.

В момент ДТП в машине находились четыре пассажира, в том числе дети. Все они получили травмы.

— Пострадали 31-летняя и 32-летняя пассажирки, а также девочки восьми и пяти лет, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской обалсти.