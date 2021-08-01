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Происшествия1 августа 2021 16:37

Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

По предварительным данным, водитель потерял управление, уснув за рулем
Михаил СТРИЖЕВ
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Машина съехала с дороги и перевернулась. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Машина съехала с дороги и перевернулась. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Авария произошла на трассе Кашары — Милютинская — Морозовск 1 августа.

Около шести часов утра водитель «Лады Приоры» ехал из Дагестана в Тулу. По словам автомобилиста, он уснул за рулем и потерял управление. В итоге машина съехала с дороги и опрокинулась.

В момент ДТП в машине находились четыре пассажира, в том числе дети. Все они получили травмы.

— Пострадали 31-летняя и 32-летняя пассажирки, а также девочки восьми и пяти лет, — прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской обалсти.