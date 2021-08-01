Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 августа 2021 17:43

Элементы ливневок на 3,5 миллиона украли в Ростове-на-Дону

Правоохранители возбудили более 80 уголовных дел
Михаил СТРИЖЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всего было похищено 530 люков и решеток.

Всего было похищено 530 люков и решеток.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону с начала года украли 530 элементов ливневой канализации. Об этом рассказали в администрации города.

Речь идет о кражах крышек люков и решеток дождеприемных колодцев. Общая сумма ущерба оценивается в 3 миллиона 500 тысяч рублей.

— По заявлениям администрации города органами правопорядка возбуждено более 80 уголовных дел, — прокомментировали в администрации.

Напомним, после сильного дождя были размыты ливневые колодцы на проспектах Ворошиловском и Буденновском. На днях колодцы отремонтированы.