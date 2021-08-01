Элементы ливневок на 3,5 миллиона украли в Ростове-на-Дону

Всего было похищено 530 люков и решеток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону с начала года украли 530 элементов ливневой канализации. Об этом рассказали в администрации города.

Речь идет о кражах крышек люков и решеток дождеприемных колодцев. Общая сумма ущерба оценивается в 3 миллиона 500 тысяч рублей.

— По заявлениям администрации города органами правопорядка возбуждено более 80 уголовных дел, — прокомментировали в администрации.

Напомним, после сильного дождя были размыты ливневые колодцы на проспектах Ворошиловском и Буденновском. На днях колодцы отремонтированы.