Часть Западного микрорайона в Ростове на сутки останется без холодной воды

Отключения продлятся с 3 по 4 августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону несколько улиц Западного микрорайона на сутки останутся без воды. Об отключениях сообщили в «Ростовводоканале».

Холодное водоснабжение будет прекращено с 9.00 3 августа по 9.00 4 августа.

Без воды останутся дома, которые расположены на следующих участках: улица 2-я Краснодарская — улица Малиновского — улица Еременко — улица Мичуринская – улица Тружеников. Кроме того, с пониженным давление вода будет подаваться в пределах улица Толмачева — улица Лесопарковая — улица Мичуринская.

Причиной отключений станут ремонтные работы. В частности, будет проходит переврезка водопровода от улицы Зорге до улицы МильчаковаЮ по территории микрорайона ЮФО и по Мильчакова от дома № 10 до улицы Стабильной.