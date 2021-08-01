День ВДВ в Ростове-на-Дону: будут ли отмечать праздник в городе

День ВДВ традиционно отмечают 2 августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День ВДВ в Ростове-на-Дону и других городах России традиционно отмечают 2 августа. Рассказываем, будут ли отмечать праздник в донской столице в этом году.

Как сообщили в администрации, мероприятий в день ВДВ не запланировано. Ранее в донской столице не стали отмечать День Военно-морского флота. Был также отменен фестиваль «Осада Азова», который обычно проходит с 5 по 7 августа. Массовые гуляния и празднования не проводят из-за ситуации с коронавирусом.

При этом можно принять участие в благотворительном забеге, посвященном Дню железнодорожника. Марафон пройдет в особом режиме — мы уже писали об условиях участия.

Кроме того, «КП» публиковала программу мероприятий на выходные в августе.