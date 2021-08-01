Число жертв пожара на химкомбинате в Ростовской области выросло до четырех

Врачи борются за жизнь трех человек.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Число жертв при пожаре на химкомбинате «Каменский» в Ростовской области выросло до четырех. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Александр Ищенко.
— Четыре человека умерли в результате аварии и пожара на химкомбинате «Каменский». Соболезную родным и близким. Врачи борются за жизни других пострадавших, — написал спикер Заксобрания в соцсетях.
Напомним, пожар в одном из цехов химкомбината «Каменский» произошел вечером 29 июля. Семь человек получили серьезные ожоги. Один скончался, еще шесть доставили в больницу. Сейчас врачи борются за жизнь трех пострадавших.
Проверку предприятия проводит комиссия Минпромторга. По данным ведомства, проводившаяся в тот момент технологическая операция не требовала нахождения людей в помещении.