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Общество1 августа 2021 20:26

Число жертв пожара на химкомбинате в Ростовской области выросло до четырех

Всего ожоги получили семь человек
Михаил СТРИЖЕВ
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Врачи борются за жизнь трех человек.

Врачи борются за жизнь трех человек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число жертв при пожаре на химкомбинате «Каменский» в Ростовской области выросло до четырех. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Александр Ищенко.

— Четыре человека умерли в результате аварии и пожара на химкомбинате «Каменский». Соболезную родным и близким. Врачи борются за жизни других пострадавших, — написал спикер Заксобрания в соцсетях.

Напомним, пожар в одном из цехов химкомбината «Каменский» произошел вечером 29 июля. Семь человек получили серьезные ожоги. Один скончался, еще шесть доставили в больницу. Сейчас врачи борются за жизнь трех пострадавших.

Проверку предприятия проводит комиссия Минпромторга. По данным ведомства, проводившаяся в тот момент технологическая операция не требовала нахождения людей в помещении.