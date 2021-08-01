«Ростов» проиграл «Зениту» в матче 2-го тура РПЛ

Счет составил 2:4. Фото: ФК "Ростов".

«Ростов» уступил «Зениту» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра прошла 1 августа на стадионе «Ростов Арена».

Счет в игре открыли гости. Первый мяч отправил в ворота «Ростова» Александр Ерохин. Далер отправил мяч в центр штрафной, а полузащитник ударом головы попал точно в цель. Спустя буквально несколько минут судья назначил пенальти в ворота «желто-синих». Сердар Азмин мощным ударом пробил чуть правее центра. Однако и ростовчане не остались без голов в первом тайме. Следующий пенальти был назначен в ворота «Зенита» — и Комличенко его реализовал.

В начале второго тайма поначалу казалось, что игра будет менее результативной. Однако вскоре команды разыгрались. И снова первыми забили питерцы. Вендел отправил мяч в ворота с подачи Ерохина.

Казалось, что «Ростов» ждет неминуемый разгром. Но спустя 15 минут отличился Осипенко — счет составил 2:3.

Однако ничья «желто-синим» так и не удалась. На последних минутах игры забил Ерлхин, оформив дубль. Действующий чемпион показал, что все-таки на порядок сильнее «Ростова» — счет составил 2:4.