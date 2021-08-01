Погода на месяц август 2021 в Ростове-на-Дону: аномальная жара и редкие дожди

В августе в Ростове снова ожидается жаркая погода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода на месяц август 2021 в Ростове-на-Дону не порадует жителей прохладой. По прогнозам синоптиков, почти месяц сильная жара сохранится в городе.

Точная погода на месяц август пока неизвестна. Однако синоптики уже сделали предположительный прогноз. В первые дни августа в Ростове ожидается жара свыше плюс 40 градусов. После вторника температура постепенно начнет снижаться, а выходные окажутся дождливыми. В воскресенье прогнозируют сильные осадки и похолодание до плюс 27 градусов.

Новая неделя с 9 по 15 августа начнется с осадков, которые продлятся два дня. Позже им на смену снова придет жара. Температура поднимется до плюс 31 — 32 градусов.

Спад сильной жары ожидается лишь во второй половине месяца. Столбик термометра будет показывать от плюс 30 до 31 градуса. В отдельные дни пройдут дожди.