Дроны и планшеты придут на помощь переписчикам в Ростовской области

Дроны, спутники и планшеты помогут переписчикам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ряд инновационных устройств будет применяться во время сельскохозяйственной микропереписи в 2021 году. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков.

- Пока еще не по всей России, но уже в шести регионах дополнительно к силам живых переписчиков будут применены летательные аппараты - дроны - для сканирования сельхозугодий, - заметил Павел Малков.

Помимо данных от дронов, по словам спикера, будет вестись спутниковая фотосъемка.

- Кроме того, всем переписчикам выдадут специально запрограммированные планшеты, где можно будет легко и быстро ответить на все вопросы анкеты, одним нажатием расставляя в нужных квадратиках галочки, - пояснил Малков. - Планшеты отечественные, с российской операционной системой «Аврора».

Спикер отметил, что благодаря этому новшеству первые результаты сельхозпереписи можно будет получить уже в ноябре, то есть в два раза быстрее, чем при проведении прошлой переписи ручными средствами.

Планшеты, с которыми стартовала сельхозперепись, в октябре этого года продолжат использовать при проведении Всероссийской переписи населения-2021, также добавил он.

- По окончанию всех переписей планшеты отдадут на другие важные государственные проекты, - подчеркнул спикер. - Ими могут стать образование, здравоохранение и так далее.

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