В Ростове продлили ограничение движения по двум улицам

Объезд придется искать до середины августа
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ростове-на-Дону продлили ограничение движения по улицам Катаева и Локомотивная. А также пересечение этих улиц будет по-прежнему закрыто для передвижения автомобилей ростовчан. Об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог и организации автомобильного движения донской столицы.
Причиной продления ограничения называют то, что срок технических работ на тепловых магистралях будет продлен.
Кроме того, запрет будет наложен на проезд по улице Пушкинской: от дома номер 77 до переулка Соборный, также от перекрестка Пушкинской и Соборного переулка.
Ограничат движение машин по этим улицам продлится до 15 августа.