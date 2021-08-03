В Ростове продлили ограничение движения по двум улицам

Объезд придется искать до середины августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону продлили ограничение движения по улицам Катаева и Локомотивная. А также пересечение этих улиц будет по-прежнему закрыто для передвижения автомобилей ростовчан. Об этом сообщили в Департаменте автомобильных дорог и организации автомобильного движения донской столицы.

Причиной продления ограничения называют то, что срок технических работ на тепловых магистралях будет продлен.

Кроме того, запрет будет наложен на проезд по улице Пушкинской: от дома номер 77 до переулка Соборный, также от перекрестка Пушкинской и Соборного переулка.

Ограничат движение машин по этим улицам продлится до 15 августа.