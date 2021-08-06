Погода на выходные 7 и 8 августа 2021 в Ростове-на-Дону: сначала жара, потом дожди

Погода в выходные будет переменчивой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода на выходные 7 и 8 августа 2021 будет непостоянной. Рассказываем, чего ожидать жителям от субботы и воскресенья.

7 августа в Ростове пройдет без существенных осадков. Ветер восточный и северо-восточный — до 6 — 11 метров в секунду. Днем температура может достигать плюс 35 — 37 градусов.

Ночью столбик термометра снизится до плюс 22 — 24 градусов. Днем будет немного прохладнее — до плюс 33 — 35 градусов. Синоптики прогнозируют дождь с грозой. При грозе порывы ветра могут усилиться до 15 — 18 метров в секунду.

По Ростовской области 7 августа ожидается кратковременный дождь. На следующий день осадки сохранятся. На термометре будет плюс 30 — 35 градусов. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду.