Девять машин столкнулись на трассе в Ростовской области, есть погибшие

ДТП произошло сегодня днем. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Девять машин сегодня, 6 августа, столкнулись в Аксайском районе Ростовской области. В массовой аварии погибли три человека, в том числе двое детей. Еще четверо пострадавших попали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

- Информация о ДТП поступила в 11.05. Все произошло на 1070 км трассы М-4 «Дон». Столкнулись два грузовых и семь легковых автомобилей. По предварительным данным, пострадали семь человек, в том числе трое погибли, из низ двое детей. Четыре человека госпитализированы, - прокомментировали в МЧС.

От экстренной службы на месте происшествия задействовали 13 человек и три единицы техники, в том числе оперативную группу местного спасательного гарнизона. Силы МЧС деблокировали пострадавших.

При этом, в отделе пропаганды УГИБДД предварительные цифры о жертвах и раненых немного отличаются.

- Сейчас информацию о том, что произошло сотрудники собирают на месте. Пострадало 5 человек, 4 погибло, один из них ребенок до года, - сообщили в ГИБДД.