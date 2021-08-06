Очаг африканской чумы свиней обнаружен в приграничном нашему региону районе Волгоградской области

Диагноз установили у животных в личном подсобном хозяйстве Серафимовичского района Фото: Юлия АЛЕХИНА

Лабораторные исследования биологических проб материала свиней из Волгоградской области установили диагноз африканской чумы в приграничном с Ростовской областью районе. Об этом сообщается в пресс-службе Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областями и Республике Калмыкия.

- 5 августа в личном подсобном хозяйстве физического лица в Серафимовичском районе Волгоградской области был отобран патологический материал от свиньи. В результате лабораторных исследований проб биологического материала в государственном бюджетном учреждении Волгоградской области «Волгоградская областная ветеринарная лаборатория» 6 августа установлен диагноз африканская чума свиней, - уточняется в сообщении.

Сейчас в Серафимовичском районе проводится комплекс профилактических, диагностических и ограничительных мер. Этот район находится рядом с Шолоховским Ростовской области.