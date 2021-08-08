Ливень, град и ураган надвигаются на Ростов-на-Дону

В Ростове спасатели сделали штормовое предупреждение из-за погоды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону в ближайшие часы резко испортится погода, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Так, по информации ведомства, в воскресенье, 8 августа, в городе будет сильный ливень в сочетании с грозой, град и ураганный ветер. Его порывы составят 20-23 метра в секунду. Непогода продлится все воскресенье, а также понедельник, 9 августа.

- Будьте внимательны, в случае ЧП звоните по телефонам 112, 101, - обратились к ростовчанам в пресс-службе областного МЧС.