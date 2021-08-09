В Ростовской области уже сутки ищут 89-летнего жителя донской столицы

Николай Дидиченко ушел из дома 8 августа. Фото: группа в VK «ЛизаАлерт Юг»

В Ростовской области уже сутки разыскивают 89-летнего жителя донской столицы. Николай Дидиченко ушел из дома на Казахской 8 августа в 15 часов. Мужчина все еще не вернулся. Ориентировку распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт Юг».

Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, русые короткие волосы, карие глаза.

Одет в футболку в темную горизонтальную полоску, темно-синее трико, обут в коричневые босоножки. На голове белая бейсболка.

Всех, кто видел Николая Дидиченко, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или «112».