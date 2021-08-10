Погода в Ростове-на-Дону на 10 августа 2021: дожди с грозой прогнозируют синоптики

Осадки прогнозируют не только в городе, но и по области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на 10 августа 2021 — прогноз ростовского Гидрометцентра. По прогнозам синоптиков, в городе ожидаются осадки.

Температура днем составит плюс 31 – 33 градуса. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду. Вечером пройдет небольшой дождь с грозой. При грозе порывы ветра могут усиливаться до 15 метров в секунду.

Местами по Ростовской области также прогнозируются осадки. В отдельных районах возможен сильный дождь. Ветер западный и юго-западный — до 6 — 11 метров в секунду, при грозе – до 15 — 20 метров в секунду. Столбик термометра может достигать плюс 29 — 34 градусов. Местами по востоку — до плюс 38.