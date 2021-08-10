За месяц 11 тысяч клиенты разных банков рефинансировали ипотеку в ВТБ

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Представители ВТБ рассказали об объеме рефинансирования ипотек. Так, именно этот банк рефинансирует каждую вторую ипотеку в стране. Отметим, что по данным аналитического отчета ДОМ.РФ и Frank RG, доля ВТБ на рынке рефинансирования ипотеки среди топ-20 крупнейших игроков в июне превысила 50%. Всего за семь месяцев этого года около 62 тысяч заемщиков других банков снизили ставку по кредитам почти на 140 млрд рублей после перевода своей ипотеки в ВТБ.

- ВТБ занимает лидирующие позиции на рынке рефинансирования ипотеки. Для нас стратегически важно, чтобы российские семьи могли снизить свою платежную нагрузку по кредитам и увереннее чувствовать себя в финансовом плане. Мы поддерживаем повышение доступности ипотеки, поэтому сегодня предлагаем одни из самых выгодных ставок, что позволило нам рефинансировать каждую вторую ипотеку в России, – рассказал Евгений Дячкин, вице-президент ВТБ, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса.

Отметим, что в июне почти 11 тысяч клиентов других банков рефинансировали свою ипотеку в ВТБ на сумму около 25 млрд рублей. По итогам семи месяцев продукт занимает 32% от общего числа выданных жилищных кредитов.

- Привлекательность рефинансирования складывается для клиента не только из ставки, которая способствует его финансовой стабильности, но и от простоты и удобства самого процесса получения услуги, затрат и времени на ее оформление. Для всех заемщиков мы максимально упростили путь при переводе своей ипотеки в ВТБ. Теперь достаточно только один раз посетить отделение ВТБ, при этом переоформление залога происходит с использование электронной регистрации. Именно поэтому ВТБ стал абсолютным лидером в сегменте рефинансирования», – прокомментировал Михаил Сероштан, начальник управления «Ипотечное кредитование» – вице-президент ВТБ.

В настоящее время в ВТБ рефинансирование ипотеки клиентов других банков доступно под 8,2% годовых с учетом комплексного страхования. В рамках госпрограммы поддержки семей с одним ребенком ставка составляет от 5% на весь срок кредита, если первый и последующий ребенок рожден с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г., или есть несовершеннолетний с инвалидностью. Программа действует при условии, что ранее жилье было приобретено у застройщика.