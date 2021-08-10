Более 30 детей отравились в Волгодонске на тренировочных сборах

Вчера детей кормили в одном из центров загородного отдыха Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгодонске после резкого ухудшения самочувствия у 31 ребенка завели уголовное дело. Предварительно, дети отравились от пищи, которую им подавали на тренировочных сборах. Об этом сегодня, 10 августа, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, вчера детей кормили в одном из центров загородного отдыха. После этого у всех, кто питался в столовой, «резко ухудшилось состояние здоровья - появились симптомы отравления: тошнота, диарея и рвота». Сейчас состояние школьников удовлетворительно. Возраст пострадавших - от 10 до 14 лет.

- Уже провели осмотр места происшествия с участием сотрудника Роспотребнадзора. Изъяли пробы пищевой продукции, смывы столовых помещений, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в Следкоме.