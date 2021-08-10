Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия10 августа 2021 12:36

Более 30 детей отравились в Волгодонске на тренировочных сборах

Сейчас состояние пострадавших удовлетворительное
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вчера детей кормили в одном из центров загородного отдыха

Вчера детей кормили в одном из центров загородного отдыха

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгодонске после резкого ухудшения самочувствия у 31 ребенка завели уголовное дело. Предварительно, дети отравились от пищи, которую им подавали на тренировочных сборах. Об этом сегодня, 10 августа, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, вчера детей кормили в одном из центров загородного отдыха. После этого у всех, кто питался в столовой, «резко ухудшилось состояние здоровья - появились симптомы отравления: тошнота, диарея и рвота». Сейчас состояние школьников удовлетворительно. Возраст пострадавших - от 10 до 14 лет.

- Уже провели осмотр места происшествия с участием сотрудника Роспотребнадзора. Изъяли пробы пищевой продукции, смывы столовых помещений, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в Следкоме.