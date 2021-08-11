Перейти дорогу было непросто. Фото: Михаил СТРИЖЕВ

Ливень в Ростове-на-Дону 11 августа 2021 снова добавил жителям проблем. Улицы в центре города затопило спустя всего полчаса после того, как начался дождь. Показываем фото и видео последствий непогоды.

Из-за осадков традиционно затопило Ворошиловский проспект. А на пересечении с улицей Варфоломеева у пешеходов вообще возникли сложности. Так, дороги приходилось переходить, по колено погружаясь в воду.

Не легче ситуация на самой улице Варфоломеева. На тротуарах и возле них образовались огромные лужи.

Ворошиловский снова затопило. Фото: Михаил СТРИЖЕВ

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время непогода сохранится. Так, сильные дожди ожидаются в Ростове, Азове и Таганроге. 12 и 13 августа. Ливни будут сопровождаться ухудшением видимости, грозой и градом. Ожидается шквалистое усиление ветра — до 20 — 25 метров в секунду.