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Общество11 августа 2021 16:55

Улицы в Ростове-на-Дону снова превратились в реки после ливня

Публикуем фото и видео последствий ливня в Ростове-на-Дону 11 августа 2021
Михаил СТРИЖЕВ
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Перейти дорогу было непросто.

Перейти дорогу было непросто.

Фото: Михаил СТРИЖЕВ

Ливень в Ростове-на-Дону 11 августа 2021 снова добавил жителям проблем. Улицы в центре города затопило спустя всего полчаса после того, как начался дождь. Показываем фото и видео последствий непогоды.

Из-за осадков традиционно затопило Ворошиловский проспект. А на пересечении с улицей Варфоломеева у пешеходов вообще возникли сложности. Так, дороги приходилось переходить, по колено погружаясь в воду.

Не легче ситуация на самой улице Варфоломеева. На тротуарах и возле них образовались огромные лужи.

Ворошиловский снова затопило.

Ворошиловский снова затопило.

Фото: Михаил СТРИЖЕВ

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время непогода сохранится. Так, сильные дожди ожидаются в Ростове, Азове и Таганроге. 12 и 13 августа. Ливни будут сопровождаться ухудшением видимости, грозой и градом. Ожидается шквалистое усиление ветра — до 20 — 25 метров в секунду.

Последствия ливня