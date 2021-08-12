Цифровой подход: «Ростелеком» установил первые криптобиокабины в Ростовской области

Фото: ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» в Ростовской области настроил и запустил две первые в регионе криптобиокабины в Многофункциональных центрах (МФЦ) Ростова-на-Дону и Таганрога. Оснащенные устройствами для сбора биометрических данных, они значительно ускорят и упростят получение загранпаспортов жителями. Криптографические комплексы прошли пилотный период эксплуатации, за время которого с их помощью граждане успешно оформили 15 загранпаспортов и подали более 40 заявок на соответствующую услугу.

Всего в Ростовской области появятся 11 криптобиокабин, которые «Ростелеком» установит в Волгодонске, Батайске, Новочеркасске, Шахтах, Новошахтинске, Азове, Гуково, Каменск-Шахтинском и Сальске. Все они будут запущены до конца 2021 года.

«Уверен, что более пяти тысяч жителей Донского края смогут ежегодно пользоваться криптобиокабиной для оформления заграничного паспорта нового поколения. И мы видим у данной технологии большие перспективы по ряду других услуг, связанных с автоматическим сбором и использованием биометрических данных. Планируется использовать КБК и для выдачи общегражданских паспортов», — отметил Артем Хохлов, заместитель губернатора Ростовской области.

Чтобы воспользоваться умным устройством для оформления загранпаспорта, сначала необходимо оставить заявку на сайте многофункционального центра. После этого заявитель получит штрихкод, с которым должен прийти в МФЦ для самостоятельной сдачи биометрических данных с помощью криптобиокабины. Сам процесс занимает порядка двух минут и сопровождается голосовыми и визуальными инструкциями на мониторе устройства. Уведомление о готовности загранпаспорта и саму выдачу документа организует МФЦ. Срок оформления паспортов составляет от двух недель до одного месяца (в случае с гражданами, подающими заявки не в своем регионе – до трех месяцев).

«Автоматизированная информационная система нашего МФЦ признана лучшей в стране и имеет государственную награду. При этом взаимодействие с программно-аппаратным комплексом кабины, требующим специализированных настроек, помогло еще более усовершенствовать нашу систему и открыть новые грани ее использования», — рассказал Юрий Зданевич, начальник МКУ «МФЦ города Ростова-на-Дону».

Криптобиокабина автоматически направляет биометрические данные граждан и копию российского паспорта в государственную систему миграционного и регистрационного учета «Мир», к которой и происходит оформление документов, удостоверяющих личность. После этого они проходят проверку соответствующими государственными службами и поступают на фабрику Гознака для изготовления паспорта.

«“Ростелеком” сопровождал процесс запуска в эксплуатацию криптобиокабин на каждом этапе — от поставки оборудования и монтажа до установки, наладки и техподдержки. Мы очень ценим, что МФЦ выбрал “Ростелеком” и для аттестации криптобиокабин на соответствие требованиям информационной безопасности. Две кабины запущены и аттестованы, остальные пройдут эту процедуру в ближайшее время», — поделился вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

Криптобиокабины – уникальный отечественный программно-технический комплекс, совместная разработка «Ростелекома» и госкорпорации «Ростех». В соответствии с распоряжением правительства «Ростелеком» назначен единым поставщиком биометрических решений и услуг с криптографической защитой для МФЦ.