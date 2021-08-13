Погода в Ростове-на-Дону на выходные 14 и 15 августа: ждать ли дождей в субботу и воскресенье

В ближайшие дни в городе похолодает. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 14 и 15 августа — прогноз ростовского гидрометцентра. Рассказываем, какими будут суббота и воскресенье.

14 августа температура составит плюс 25 — 27 градусов. Пройдет дождь с грозой, ночью и утром временами сильный дождь. Ветер может достигать 12 — 14 метров в секунду. При грозе порывы ветра могут усиливаться до 15 — 20 метров в секунду. Ночью 15 августа ожидаются небольшой дождь с грозой, днем — без существенных осадков. Скорость ветра — до 15 — 18 метров в секунду. На термометре будет плюс 27 — 29 градусов.

По Ростовской области 14 августа в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь. До конца суток местами сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом м шквалистым усилением ветра до 20 — 23 метров в секунду. В отдельных районах — сильные дожди, ливни. Местами скорость ветра может достигать 23 метров в секунду. Температура — плюс 23 — 28 градусов, по югу и востоку — до плюс 34.

15 августа немного потеплеет до плюс 27 — 32 градусов, местами до плюс 35 градусов. В некоторых районах сохранится кратковременный дождь с грозой. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду, при грозе порывы будут усиливаться до 15 — 19 метров в секунду.