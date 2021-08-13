В Ростовской области подвели предварительные итоги работы по программе капремонта

Завершён капитальный ремонт фасада многоквартирного дома по адресу: г. Волгодонск, бул. Великой Победы, 17. Фото: Фонд капитального ремонта

В Ростовской области продолжается реализация программы капитального ремонта. Напомним, что в 2021 году планы у Фонда капремонта масштабные — работы планируются на 1 537 объектах. Кроме того, в более ста домах приведут в порядок подъезды.

По данным на 1 июля в области отремонтировано 229 многоквартирных домов. В частности, выполнено 538 строительно-монтажных работ. Так, в 40 домах заменили 98 лифтов, в 69 — отремонтированы фасады, в 49 — обновили подвалы. По словам директора регионального Фонда капитального ремонта Владислава Крюкова, особое внимание сейчас уделяется подготовке к отопительному сезону.

— В первую очередь необходимо завершить работы по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, крыш, фасадов. На текущую дату отремонтировано 17% систем теплоснабжения, 23% крыш, 23% фасадов, — рассказал Владислав Крюков.

Владислав Крюков, директор регионального Фонда капитального ремонта. Фото: Артур Селимов

Активно продолжается работа по ремонту подъездов. Согласно программе, до 1 декабря нужно отремонтировать подъезды 119 домах. 362 подъезда в 117 домах обновят за счет средств областного бюджета, подъезды в двух домах — за счет областного, работы в четырех подъездах пройдут за счет местного бюджета. В настоящее время работы завершены в семи домах — в порядок приведены 18 подъездов.

Особого подхода в Фонде придерживаются при капитальном ремонте исторических зданий и объектов культурного наследия. В этом году предстоит отремонтировать объекты культурного наследия в 38 многоквартирных домах. Все мероприятия проводятся строго в соответствии с требованиями федерального закона. При этом в Фонде учитывают мнение собственников и общественности, ориентируются на рекомендации комиссии.

— По результатам проведенных заседаний межведомственных комиссий в 2021 году активно начата подготовка к ремонту кровель, фасадов, запланированных в 2022 году. Представителям общественности переданы адресные списки домов, в которых предусмотрено выполнение работ в 2022 году, — пояснил директор фонда.

Сейчас Фонд уже планирует работы на 2022 год. Направлены предложения по ремонту еще 1 926 многоквартирных домов. Заключено восемь договоров на разработку проектно-сметной документации на ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения.

Рассматривают в Фонде и обращения собственников. Люди могут уточнить объем работ, проектные решения и многое другое. Правда, из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией личный прием граждан не ведется, а обращения принимают в дистанционном формате. Работает электронная приемная, а при входе в Фонд установлены урны для приема корреспонденции. Кроме того, операторы консультируют всех желающих по телефону.