На месте раскопок в Сальске поисковики обнаружили новую находку времен Великой Отечественной войны

Шокирующие находки обнаружили в карьере кирпичного завода Сальска поисковики. Фото: группа "Миус-Фронта" ВКонтакте

В карьере кирпичного завода в Сальске поисковики объединения «Миус-Фронт» продолжают раскопки. Сегодня в своей группе в соцсети они поделились новой находкой — это человеческие останки, девичья коса и подошва от обуви.

Поисковики предположили, что длинная коса из каштановых волос была гордостью местной девушки, замученной в плену фашистами.

Напомним, в июле управление ФСБ по Ростовской области рассекретило архивные материалы о массовых расстрелах фашистами на территории кирпичного завода военнопленных и мирных жителей, в том числе детей. Во время оккупации Сальска с июля 1942 года по январь 1943-го захватчики развернули там концентрационный лагерь и замучили и уничтожили 3,5 тысячи человек.

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