Творог без документов задержали в аэропорту "Платов"

Несколько килограммов творога изъяли специалисты. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пять с половиной килограммов творога без сопроводительных ветеринарных документов было задержано в аэропорту "Платов". Об этом сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.

В ведомстве пояснили, что продукцию домашнего изготовления пытались провезти двое пассажиров, прибывших из Таджикистана и Узбекистана.

- Товары животного происхождения, не прошедшие ветеринарный контроль, могут быть источником возбудителей заразных болезней животных, которыми в том числе болеют и люди, - добавили в Управлении.

За нарушение правил продукция была изъята. Принято решение о ее уничтожении.

Напомним, больше пяти килограммов продуктов на одного пассажира провозить через границу нельзя.