Пугающие зеленые комары атаковали Ростовскую область

Комарики очень любят просто сидеть на стенках - при свете

Не кусают, не жужжат, но неприятностей доставляют. Именно так комментируют видео с появившимися стаями зеленых комаров жители Ростовской области. На южном направлении их особенно много: хирономиды, зеленые комары, вылупляются из личинок как раз в августе. В этом году из-за жаркой погоды они начали развиваться раньше и сейчас их действительно много. Жители районов в Азовском направлении к комарам привыкли, но гости города и региона такой тучи насекомых пугаются.

- Вот это да. Сидят толпой, как зеленые кузнечики, никогда таких не видела, интересно, а вдруг они малярийные? - зеленых комаров в электричке засняла на видео одна из туристок по дороге в Таганрог.

Выглядит эта картина на самом деле жутковато. Зеленые комары очень апатичные. При свете они просто замирают на стенках - как будто капли или пятна. А вот в темноте они кружат тучей, залепляют глаза, нос, лезут в рот. Но ученые говорят, что зеленые комары - безобидные. Они не кусаются, не пьют кровь, питаются нектаром и медвяной росой. А живут везде: от Антарктики до теплых морей. Вызревают личинки комаров-звонцов (так их еще называют биологи) в лиманах Азовского моря. А из продуктов их жизнедеятельности образуется лечебная грязь. Именно поэтому в Бердянске такому комару поставили памятник!