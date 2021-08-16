"Мифы и рифы": говорим о коучинге

17 августа в 17:03 встречаемся на частоте 89,8 FM на радио "Комсомольская правда" в Ростове.

Уже во вторник, 17 августа, поговорим о современном коучинге. Выдуманная ли это профессия или новое направление подготовки специалистов? Кто такие коучи? Нужны ли они науке и образованию? И есть ли у коучинга будущее?

Этой теме будет посвящен очередной выпуск программы "Наука: мифы и рифы". Гость президента ЮФУ, профессора Марины Боровской - доцент Высшей школы бизнеса Южного федерального университета, коуч и бизнес-тренер Павел Будаев.

Ровно в 17:03 встречаемся на частоте 89,8 FM на радио "Комсомольская правда" в Ростове. Смотрите прямую трансляцию эфира в нашей группе Вконтакте.

АЛЛО!

Есть что сказать по теме, согласиться или поспорить - звоните по номеру телефона прямого эфира в Ростове-на-Дону: 333-25-22.