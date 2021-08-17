Погода в Ростове-на-Дону на 17 августа 2021: жара вернётся в донскую столицу

Ожидается до +31 градуса.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода в Ростове-на-Дону на 17 августа 2021: ожидаются жара и дожди. Предварительный прогноз на вторник сделали в ростовском Гидрометцентре.
Температура составит пл.с 29 - 31 градус. Серьезных осадков не предвидится, но местами пройдут дожди с грозой. Ветер северо-восточный и восточный до 5 - 10 метров в секунду. Днём местами порывы будут достигать 12 - 14 метров в секунду, при грозе - до 15-18.
По Ростовской области также прогнозируют кратковременные дожди с грозой. Скорость ветра - 5 - 10 метров в секунду. При грозе порывы могут усиливаться до 15 - 18 метров в секунду. Столбик термометра будет достигать плюс 27 - 32 градусов.