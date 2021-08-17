Два футболиста "Ростова" получили вызов в сборную России

Песьяков и Осипенко могут сыграть за сборную. Фото: ФК "Ростов"

Двух ростовских футболистов вызвал бывший тренер местной команды Валерий Карпин на подготовку к отборочным играм ЧМ-2022. В список из 31 футболиста попали вратарь Сергей Песьяков и защитник Максим Осипенко. Больше всего в панируемом составе сборной футболистов из "Локомотива" - пять человек, по четыре - из ЦСКА, "Спартака" и "Зенита".

Максим Осипенко перешел в "Ростов" в 2020 году, получив контракт на 4,5 года. После назначения Карпина тренером сборной, впервые получил вызов в главную команду страны. Возможно, у нового наставника сборной свои планы на картинку игры России в ближайших матчах, где нужно зарабатывать очки и выходить в отбор.

Сергей Песьяков уже попадал в расширенный список сборной России в 2019 году, но на поле не выходил. Сергею 32 года, с 2017 года он выступает за Ростов, это его второе возвращение в команду.

- Песьяков в сборной точно не для поддержания атмосферы, а для создания конкуренции, - отметил Карпин на конференции.

Список может измениться, особенно отмечают в пресс-службе сборной. По словам Карпина, окончательный список появится после 21 августа, в нем могут быть изменения из-за травм или каких-то новых решений.

Стоит отметить, что еще один игрок "Ростова" Матиас Норманн попал в расширенный список сборной Норвегии. Но на последнем матче он получил травму, так что сможет ли сыграть - под вопросом.

Сейчас в отборочном турнире Россия занимает второе место в группе H, набрала шесть очков после трех туров. Впереди игры с Хорватией, Кипром и Мальтой. Игра с хорватами станет дебютной для Карпина.