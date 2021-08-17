В Расчетном центре Ростова-на-Дону призвали осуществлять операции через личный кабинет

Фото: Маковеева Светлана

Сделать это можно в два клика на сайте Южныйокруг.рф

Ежемесячно сотни пожилых людей, не умеющих пользоваться интернетом, приходят в офис Расчетного центра Ростова-на-Дону и стоят в очереди.

Жители донской столицы могут проявить заботу о своих старших близких и помочь им произвести операции в режиме онлайн без посещения.

В Расчетном центре большинство вопросов можно решить через личный кабинет на сайте Южныйокруг.рф

В личном кабинете для ростовчан доступны такие услуги, как:

- получение квитанции и оплата коммунальных услуг;

- получение расшифровки начислений и вся информация о задолженности; - -- получение консультации специалиста РЦ в онлайн-чате;

- подготовка и направление в РЦ заявления по самым востребованным жизненным ситуациям (перерасчет, замена, поверка или корректировка показаний счетчика и т.д.);

- получение необходимой информации об индивидуальных приборах учета.

Все операции проводятся быстро, буквально в два клика. Это удобно, а главное без очередей. Берегите себя и своих близких!