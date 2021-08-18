О главном в сфере торговли: рынки, незаконные торговые объекты, проверки предприятий общепита

Начальник управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону Константин Тихонов ответит на вопросы горожан в радиоэфире 89,8 FM/

18 августа в эфире Радио «КП» — начальник управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону Константин Тихонов.

Несколько важных тем в сфере торговли обсудим сегодня с гостем в студии. Предприятия общепита захлестнули проверки по соблюдению коронавирусных ограничений. Закон суров, но это закон, говаривали еще древние римляне. Но все ли столовые, кафе и рестораны оказались готовы к визиту, так называемых, мониторинговых групп? И главное — эффективны ли такие проверки? Какова сегодня ситуация с торговыми местами для предпринимателей с аксайских рынков? Эта история давно началась, но финал её пока не очевиден.

Центральный рынок города. Конфликт собственников и властей или нормальная работа двух сторон, которые заинтересованы в результате? Как сегодня решается вопрос по переходу торговцев с блошиных рынков под единую крышу? Опрос, проведенный администрацией среди горожан в интернете, показал, что блошиные рынки, как явление ростовчане хотели бы сохранить. Но при условии упорядочения торговли. Смотрит ли бизнес в сторону этих торговых рядов?

И, наконец, как в городе идет работа по сносу незаконных НТО? Начальник управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону Константин Тихонов ответит на эти и другие вопросы в прямом эфире программы «Городская среда» (89, 8 FM), сегодня 18 августа, в 17:03, по телефону указанному ниже.

АЛЛО!

Задайте свой вопрос начальнику управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону Константину Тихонову в эфире программы «Городская среда» (89, 8 FM). Звоните: 333-25-22.