Погода в Ростове-на-Дону на 19 августа 2021: жара усилится до +37

Осадков не ожидается. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 19 августа 2021 — публикуем прогноз ростовского Гидрометцентра. Синоптики считают, что день снова будет жарким.

Температура в четверг может достигать плюс 33 градуса. Ветер юго-восточный — до 5 — 10 метров в секунду. Осадков не ожидается.

По Ростовской области днем местами пройдут дожди с грозой. Скорость ветра составит 5 — 10 метров в секунду. При грозе порывы могут усиливаться 15 — 18 метров в секунду. На термометре будет плюс 29 — 34 градуса, по востоку — до плюс 37.