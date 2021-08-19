В Ростове из-за сообщения о минировании оцепили здание на улице Городовикова

Сейчас специалисты ищут в здании и на близлежащей территории взрывчатые вещества или опасные устройства Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове оцепили здание на улице Городовикова, 26. Сейчас на месте работают правоохранители. Также подъехала машина скорой помощи. Об этом сообщает собственный источник «КП - Ростов-на-Дону».

Известно, что экстренные меры предприняли после сообщения о минировании. Звонок с предупреждением поступил в сегодня, 19 августа, около 11 часов.

Сейчас специалисты ищут в здании и на близлежащей территории взрывчатые вещества или опасные устройства. Информация уточняется.