В Ростове памятник жертвам авиакатастрофы 2016 года передадут на баланс города

При крушении Boeing 737-800 погибли 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове мемориал жертвам авиакатастрофы 2016 года переведут на баланс города. Информация об этом прозвучала на заседании коллегии администрации донской столицы.

Памятник называется «Прерванный полет». Немного раньше его специально признали бесхозным. Теперь знак с именами погибших власти могут взять под свою опеку. Эту процедуру уже начали. До конца года объект планируют передать управлению культуры.

Boeing 737-800 компании Flydubai разбился на взлетно-посадочной полосе в Ростове в марте 2016 года. Тогда погибли 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Причиной трагедии стал человеческий фактор, установили эксперты.

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