Число зараженных Крымской геморрагической лихорадкой растет в Ростовской области

С с жалобами на укусы клещей к донским медикам обратились 4 775 человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области выросло число заболевших Крымской геморрагической лихорадкой, переносчиками которой являются клещи. Как рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора, речь о 16 лабораторно подтвержденных случаях.

Так, по два заболевших - в Обливском, Заветинском, Сальском, Пролетарском и Зимовниковском районах, по одному – в Мартыновском, Семикаракорском, Азовском, Дубовском, Целинском и Белокалитвинском.

Кроме того, известно и о пяти пациентах с диагнозом «иксодовый клещевой боррелиоз».

Всего же с жалобами на укусы клещей к донским медикам обратились 4 775 человек, почти треть из них - дети и подростки до 14-ти лет.

Специалисты советуют не снимать клеща самостоятельно. В случае его укуса, нужно сразу же обращаться в ближайший травмпункт, особенно если поднялась температура.