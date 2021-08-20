Погода в Ростове-на-Дону на 20 августа 2021: ожидаются дожди и сильный ветер

В пятницу ожидаются дожди. Фото: Рамиль Галиев

Погода в Ростове-на-Дону на 20 августа 2021 — прогноз донских синоптиков. Специалисты рассказали, что в городе ожидается ветренная и дождливая погода.

Температура составит плюс 27 — 29 градусов. Пройдет кратковременный дождь с грозой. Скорость ветра составит 5 — 10 метров в секунду. Порывы могут достигать 12 — 14 метров в секунду, при грозе — 15 — 18 метров в секунду.

По Ростовской области в большинстве районов ожидаются дождь, местами сильные осадки. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. Однако возможно шквалистое усиление ветра до 20 — 24 метров в секунду. На термометре будет плюс 27 — 32 градуса.