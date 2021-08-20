Где установлены новые камеры видеофиксации в Ростовской области: адреса и карта

Камеры появились еще на семи участках.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Где установлены новые камеры видеофиксации в Ростовской области, рассказали в региональном правительстве. Публикуем полный список участков трассы, на которых начали усиленно отслеживать нарушения правил дорожного движения.
Две камеры видеофиксации ПДД появились в Аксае — на улице Садовой, 24/4 и проспекте Ленина, 42. Оборудование регистрирует превышения скорости 60 км/ч.
Кроме того, дорожные комплексы появились на следующих участках трасс:
- 2 км 360 м автодороги «Ростов-на-Дону - ц.у. КСП «Темерницкое»;
- 1 км 470 м автодороги «Ростов-на-Дону - ц.у. КСП «Темерницкое»;
- 5 км автодороги «Ростов-на-Дону - ц.у. КСП «Темерницкое» (пересечение ул. Лесная/ул. Молодежная);
1 км 080 м автодороги «Подъезд к ст. Грушевская от М-4 «ДОН»;
1 км 800 м автодороги «Подъезд к ст. Грушевская от М-4 «ДОН»;
Ранее мы рассказывали, где установлены все камеры видеофиксации в Ростове и Ростовской области.
С начала года было оформлено 26 337 постановлений о нарушениях на основе данных с камер видеофиксации. Размер штрафов составил 1,167 миллиарда рублей.