Где установлены новые камеры видеофиксации в Ростовской области: адреса и карта

Камеры появились еще на семи участках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Где установлены новые камеры видеофиксации в Ростовской области, рассказали в региональном правительстве. Публикуем полный список участков трассы, на которых начали усиленно отслеживать нарушения правил дорожного движения.

Две камеры видеофиксации ПДД появились в Аксае — на улице Садовой, 24/4 и проспекте Ленина, 42. Оборудование регистрирует превышения скорости 60 км/ч.

Кроме того, дорожные комплексы появились на следующих участках трасс:

- 2 км 360 м автодороги «Ростов-на-Дону - ц.у. КСП «Темерницкое»;

- 1 км 470 м автодороги «Ростов-на-Дону - ц.у. КСП «Темерницкое»;

- 5 км автодороги «Ростов-на-Дону - ц.у. КСП «Темерницкое» (пересечение ул. Лесная/ул. Молодежная);

1 км 080 м автодороги «Подъезд к ст. Грушевская от М-4 «ДОН»;

1 км 800 м автодороги «Подъезд к ст. Грушевская от М-4 «ДОН»;

Ранее мы рассказывали, где установлены все камеры видеофиксации в Ростове и Ростовской области.

С начала года было оформлено 26 337 постановлений о нарушениях на основе данных с камер видеофиксации. Размер штрафов составил 1,167 миллиарда рублей.