Погода в Ростове-на-Дону на 21 августа 2021: штормовое предупреждение снова объявили в городе

В городе прогнозируют дождь с грозой и градом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Ростове-на-Дону на 21 августа 2021: рассказываем, каким будет первый выходной. Синоптики ожидают, что в донской столице и по области снова пройдут осадки.

В МЧС предупредили, что в субботу снова ожидается ухудшение погоды. На город и область обрушатся ливни в сочетании с грозой и градом. Прогнозируется шквалистое усиление ветра — до 23 метров в секунду.

Температура воздуха в Ростове-на-Дону составит плюс 26 — 28 градусов. Ветер юго-западный — до 5 — 10 метров в секунду. Днем порывы ветра могут усилиться до 12 — 14 метров в секунду.

По Ростовской области на термометре будет плюс 25 — 30 градусов, по югу — до плюс 34. В отдельных районах возможно усиление ветра до 24 метров в секунду.