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Общество22 августа 2021 7:00

Погода в Ростове-на-Дону на 22 августа 2021: каким будет воскресенье

Публикуем прогноз погоды в Ростове-на-Дону на 22 августа 2021
Михаил СТРИЖЕВ
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Температура составит +27 - 29 градусов.

Температура составит +27 - 29 градусов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 22 августа 2021 — прогноз ростовского гидрометцентра. Рассказываем, чего ожидать в воскресенье.

Температура составит плюс 27 — 29 градусов. Ветер юго-западный — 5 — 10 метров в секунду. Вечером пройдет кратковременный дождь, в остальной период — без осадков.

По Ростовской области также местами ожидается дождь с грозой. В отдельных районах возможны ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.

Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду, при грозе порывы могут усиливаться до 15 — 18 метров в секунду. Столбик термометра может достигать плюс 26 — 31 градус, по востоку — до плюс 35.