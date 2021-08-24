Погода в Ростове-на-Дону на 24 августа 2021: чего ждать во вторник

Температура составит +29 - 31. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на 24 августа 2021 — прогноз ростовского гидрометцентра. Рассказываем, каким будет вторник.

Температура составит плюс 29 — 31 градус. Осадков не ожидается. Ветер северный и северо-восточный — до 5-10 метров в секунду.

По Ростовской области ожидаются дожди, а временами — ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 — 24 метров в секунду. На термометре будет плюс 28 — 33 градуса. Скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду.