ЧП с «гранатой» прокомментировали в администрации Таганрога

Сейчас специалисты выясняют детали и причины происшествия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хлопок на лестничной клетке в жилой пятиэтажке на Водопроводной был довольно слабым. Мужчина, который стал невольным участником ЧП, не пострадал, скорую помощь ему не вызывали. Так сегодня, 25 августа, прокомментировали историю с «гранатой» в пресс-службе администрации Таганрога.

«КП - Ростов-на-Дону» рассказали также, что из-за «неизвестной проблемы по указанному адресу мигнуло и отключилось электричество». Что в действительности произошло - сработала граната, как пишут некоторые СМИ, вспыхнула пиротехника или просто случилось замыкание - пока неизвестно. Сейчас это выясняют специалисты, а также правоохранители.

Ранее в соцсетях сообщили о гранате на растяжке, которую привел в действие мужчина, заглянувший в электрощиток. Ловушку якобы установил другой его сосед. По этой версии, ему грозились отключить электричество за просроченную задолженность, поэтому таганрожец пошел на отчаянные меры.