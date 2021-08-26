В Ростовской области объяснили причины сохранения соцнормы на электричество

Соцнорма направлена на поддержку пенсионеров, многодетных семей, инвалидов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростовской области платят за электричество по сниженной цене, и все это благодаря социальной норме. Если ее отменить, то стоимость ресурса для населения может увеличиться. Такое заявление на заседании в донском Заксобрании сделал заместитель главы региональной службы по тарифам Вадим Ткачёв.

- Объем электроэнергии, потребляемый в пределах соцнормы, не является ограничивающим фактором, это объем, оплачиваемый по сниженной цене. За 2020 год 73% потребленной электроэнергии было оплачено по тарифам в пределах социальной нормы. Это означает, что большинство жителей платят по сниженной цене, - пояснил заместитель руководителя региональной службы по тарифам Ростовской области Вадим Ткачев.

Он также добавил, что цена электроэнергии на Дону для людей с газовыми плитами - одна из самых низких по сравнению с другими регионами. Кроме того, соцнорма направлена на поддержку пенсионеров, многодетных семей, инвалидов. По словам Вадима Ткачева, сейчас объем социальной нормы увеличивается в 1,5 раза, но это значение все еще держится на уровне сниженных цен.