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Общество26 августа 2021 14:06

В Ростовской области объяснили причины сохранения соцнормы на электричество

Если ее отменить, то плата для населения может увеличиться
Ангелина СКИБА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Соцнорма направлена на поддержку пенсионеров, многодетных семей, инвалидов

Соцнорма направлена на поддержку пенсионеров, многодетных семей, инвалидов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростовской области платят за электричество по сниженной цене, и все это благодаря социальной норме. Если ее отменить, то стоимость ресурса для населения может увеличиться. Такое заявление на заседании в донском Заксобрании сделал заместитель главы региональной службы по тарифам Вадим Ткачёв.

- Объем электроэнергии, потребляемый в пределах соцнормы, не является ограничивающим фактором, это объем, оплачиваемый по сниженной цене. За 2020 год 73% потребленной электроэнергии было оплачено по тарифам в пределах социальной нормы. Это означает, что большинство жителей платят по сниженной цене, - пояснил заместитель руководителя региональной службы по тарифам Ростовской области Вадим Ткачев.

Он также добавил, что цена электроэнергии на Дону для людей с газовыми плитами - одна из самых низких по сравнению с другими регионами. Кроме того, соцнорма направлена на поддержку пенсионеров, многодетных семей, инвалидов. По словам Вадима Ткачева, сейчас объем социальной нормы увеличивается в 1,5 раза, но это значение все еще держится на уровне сниженных цен.